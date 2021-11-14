أطلق بنك الخليج الحلقة الثانية من برنامجه الحواري «Let''s Talk Business» مع المدير العام في شركة Suffx لإدارة الفعاليات الرياضية أحمد الماجد، إذ يركز البرنامج، الذي يقدمه نائب مدير عام وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الخليج طارق الصالح، على استعراض قصص أشهر العلامات التجارية الشبابية في الكويت من منظور اقتصادي بلغة بسيطة، مستهدفا الشباب المقبلين على تأسيس مشاريعهم التجارية، ضمن استراتيجية البنك لدعم الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.



وذكر ان شركة Suffix هي المسؤولة عن تنظيم «ماراثون بنك الخليج 642» سنويا، مضيفا: «عملت على ذلك لمدة 7 سنوات حتى الآن. ومع النجاح المتزايد الذي يحققه الماراثون كل عام، أعلن بنك الخليج مؤخرا عن تمديد هذه الشراكة الاستراتيجية لـ 3 أعوام أخرى». وأثناء المقابلة، بين الماجد ضرورة الاستمرار في العمل والتخطيط بشكل موضوعي دون توقع النجاح المبهر من أول محاولة.