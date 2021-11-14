طارق سلطان: نعتقد أن المرحلة القادمة ستكون من الأفضل لـ «أجيليتي»

مازلنا نحتفظ بأعمالنا التشغيلية التي ساهمت تاريخياً بـ 80% من الأرباح

نتوقع عوائد نقدية سنوية بـ 200 مليون دولار من الاستثمار في «DSV»

الاستثمار في «DSV» يسمح لنا بالوصول العالمي للأسواق الأكثر نمواً وجاذبية

أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث حققت صافي أرباح 978.1 مليون دينار، مسجلة قفزة كبيرة بنسبة 3003%، مقارنة بنفس الفترة من 2020، وبواقع ربحية 464.67 فلسا للسهم الواحد، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 59.7 مليون دينار بزيادة 26.7%، والإيرادات 344.7 مليون دينار بزيادة 17.9%.



وقالت الشركة في بيان صحافي إنها حققت أرباحا من العمليات المستمرة بقيمة 35.9 مليون دينار، بزيادة 45.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك إذا استبعدنا تأثير إعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.



نتائج الربع الثالث



وفيما يخص نتائج الشركة بالربع الثالث من العام الحالي، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 926.9 مليون دينار، بزيادة نسبتها 5952%، وبما يعادل 440.34 فلسا للسهم الواحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 19.6 مليون دينار بزيادة 6.6%، والإيرادات 124.5 مليون دينار بزيادة 27.7%، وقد بلغت أرباح أجيليتي من العمليات المستمرة 12.7 مليون دينار بزيادة 17.1%، وذلك إذا استبعدنا تأثير إعادة تقييم الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.



وتتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 3 مليارات دينار، بما في ذلك 1.4 مليار دينار من أسهم شركة «DSV»، وبلغ صافي الدين للعمليات المستمرة 305.4 ملايين دينار كما في 30 سبتمبر 2021، وبلغ التدفق النقدي من العمليات 127 مليون دينار للربع الثالث من 2021 بزيادة 10.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



صفقة «DSV»



حققت أجيليتي أرباحا استثنائية في الربع الثالث من العام نتيجة لبيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة DSV في صفقة تبادل أسهم، وعليه بلغ الربح من العمليات غير المستمرة 918.4 مليون دينار في الربع الثالث و952.8 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام.



وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي» طارق سلطان: «لقد عملنا دائما على تعظيم القيمة لمساهمينا، حيث نمت (50 ضعفا1) مع معدل عائد داخلي 25% منذ خصخصة الشركة في 1997، وعلى مدار العقد الماضي وحده، فقد حققنا معدل عائد داخلي لمساهمينا بنسبة 24% وزدنا القيمة بمقدار (5 أضعاف1)، ما جعلنا نحقق عائدا للمساهمين يفوق متوسط العائد الداخلي للشركات المدرجة في سوق الكويت الأول بنحو 2.6 ضعف2».



وأضاف سلطان: «نحن نعتقد أن المرحلة القادمة ستكون من أفضل المراحل لأجيليتي. إننا مازلنا نحتفظ بأعمالنا التشغيلية التي ساهمت تاريخيا بنسبة 80% من أرباح الشركة حتى قبل بيع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة. كما ارتفعت قيمة أسهمنا في شركة DSV بنسبة 15% منذ وقت الإعلان عن الصفقة في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن يدر علينا هذا الاستثمار عوائد نقدية سنوية بنحو 200 مليون دولار من الأرباح النقدية، واحتمالية المشاركة في برنامج شراء الأسهم لدى DSV. ونحن نتطلع في المستقبل إلى الاستثمار في الأسواق والصناعات والتقنيات عالية النمو».



أسهم «أجيليتي» في «DSV»



في أغسطس الماضي، استكملت أجيليتي صفقة بيع الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة GIL إلى شركة DSV مقابل حصة تقدر بـ 8% في شركة DSV (19.3 مليون سهم من الأسهم العادية). بموجب هذه الصفقة أصبحت أجيليتي ثاني أكبر مساهم في شركة DSV، ثالث أكبر شركة شحن في العالم.



وفي هذا الصدد، قال سلطان: «لقد أوضحنا من خلال تأسيسنا لقطاع الخدمات اللوجستية أن لدينا رؤية فريدة وقدرة حقيقية على تحويل هذه الرؤية إلى عمل تجاري عالمي ناجح يعود بالقيمة على مساهمينا. واستحواذ DSV على الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة تأكيد على قدرة أجيليتي على بناء وتنمية مثل هذه الأعمال على المستوى العالمي. وقد حققت هذه الصفقة بالفعل عوائد لمساهمي أجيليتي. ومن الناحية الاستراتيجية، يسمح هذا الاستثمار لأجيليتي أيضا بالحفاظ على الوصول العالمي والدخول إلى الأسواق الأكثر نموا وجاذبية لقطاع سلاسل الإمداد».



جدير بالذكر، أنه سيتم إدراج قيمة أسهم أجيليتي في شركة DSV في الميزانية العمومية بحسب المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 9 كأصل مالي بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بدلا من قيمة الخدمات اللوجستية GIL. وقد تم تسجيل الفرق بين قيمة الخدمات اللوجستية GIL والقيمة العادلة لأسهم أجيليتي في شركة DSV في تاريخ استكمال الصفقة على أنه مكسب غير نقدي لمرة واحدة نتيجة بيع هذه العمليات غير المستمرة.



«ترايستار».. 26.5% قفزة بإيرادات الربع الثالث



شهدت ترايستار، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة لقطاع المنتجات النفطية زيادة في الإيرادات بنسبة 26.5% في الربع الثالث من العام. ويعزى هذا الأداء إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط العالمية، والأداء الجيد في قطاع النقل، وأسعار تأجير بواخر سوائب النفط المواتية. نتوقع أن يستمر هذا الأداء الجيد في الربع الرابع من العام.



«جلوبال كليرنجهاوس».. 48.6% نمو الإيرادات



شركة جلوبال كليرنجهاوس سستمز - المتخصصة في رقمنة عمليات الجمارك - فقد حققت نموا في الإيرادات بنسبة 48.6% في الربع الثالث من العام مدفوعة في ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحفيز نموها.



مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية

تواصل مجموعة البنية التحتية، والتي تعد المساهم الرئيسي في ربحية أجيليتي خلال السنوات الأخيرة، أداءها القوي، ويتماشى أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية مع نتائج 2020، فالطلب على مساحات التخزين آخذ بالنمو وتعمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية على تحسين وزيادة أصولها من الأراضي لتلبية طلب العملاء.



وتتميز عمليات الشركة في كل من: الكويت والمملكة العربية السعودية وأفريقيا بالقوة، وتتطلع المجمعات اللوجستية إلى الدخول إلى أسواق جديدة لتحقيق نمو إضافي.. وفيما يلي استعراض لأداء الشركات التابعة لـ «أجيليتي»:



«يوباك».. 11% زيادة بالإيرادات



حققت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) زيادة في الإيرادات بنسبة 11% في الربع الثالث من العام مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد جاءت هذه الزيادة في المقام الأول نتيجة ارتفاع الإيرادات من الخدمات ذات الصلة بالمطارات ومواقف السيارات بعد الزيادة التدريجية في حركة الطيران والفتح التدريجي لعمليات ومرافق مطار الكويت الدولي خلال الربع الثالث. ومع ذلك، لاتزال إيرادات يوباك تتضرر من الوباء وقيود السفر المختلفة التي لاتزال سارية والتي تقيد حركة المسافرين. وتواصل يوباك اتخاذ تدابير مختلفة للحد من تداعيات الجائحة على أعمالها، كما بدأت عمليات يوباك تظهر علامات ثابتة على التعافي تزامنا مع تقدم برنامج التطعيم الشامل في الكويت. تتوقع يوباك نموا تدريجيا في حركة الطيران في الربع الرابع من عام 2021 حتى عام 2022.



«ناس».. 77.6 قفزة بالإيرادات



سجلت شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) نموا في الإيرادات بنسبة 77.6% في الربع الثالث من العام. يعكس أداء الشركة انتعاشا كبيرا في مجال الطيران وزيادة أعداد الركاب وأحجام البضائع عبر شبكة ناس. وقد ساهم تطوير ناس لمنصات وتطبيقات تكنولوجية متعلقة بالجائحة في ربحية الشركة بصورة جيدة وقد هدفت هذه التطبيقات إلى مساعدة سلطات الطيران والصحة على تسهيل السفر الآمن. فضلا، ساهمت الأعمال التجارية والعمليات الجديدة في بغداد وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب أفريقيا بصورة إيجابية في ربحية الشركة.