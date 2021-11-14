حصدت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» جائزتين من ستيلانتيس «ثالث اكبر مجموعة سيارات عالمية تعمل بموجبها علامة بيجو التجارية» خلال مؤتمر وكلاء «بيجو» الإقليميين لإنجازاتهم المتميزة وعملهم الجماعي الممتاز في قسم خدمات ما بعد البيع، حيث توجت بجائزتي: افضل شركة في الاحتفاظ بالعملاء، وتطبيق افضل معايير تشغيل الخدمة.



ومن خلال برنامج الجوائز، تؤكد بيجو أن أنشطة الموزع تتماشى مع هدفهم المتمثل في «الحركة والعاطفة» من خلال تقديم خدمة أفضل، وتلقى المدير العام لشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» أشيش تاندون، جنبا إلى جنب مع مدير أعمال بيجو ستيفان كريتا، وفريق إدارة بيجو الكويت، التهنئة من قبل المدير الإداري الإقليمي راكيش ناير، على هذا الإنجاز المذهل، مما يثبت مرة أخرى أن بيجو تحظى بثقة وشريك موثوق في الكويت المتمثل بالشركة الكويتية للاستيراد السيارات «الشايع والصقر».



وبهذه المناسبة علق أشيش تاندون: العمل الجماعي والسعي المستمر للتميز لكل عضو في الفريق جلب الإنجاز الكبير في الشركة الكويتية للاستيراد السيارات «الشايع والصقر»، ويعد هذا الإنجاز أساسا قويا للنجاح المستقبلي، وهو دافع كبير في مثل هذه الأوقات ومع تحديات السوق الصعبة التي شهدها العام 2021 للعمل معا بشكل أقوى للحفاظ على التميز في خدمة العملاء.



وخلال يومين من المؤتمر الإقليمي للمبيعات والتسويق وما بعد البيع، تم تقديم «الشايع والصقر» مع طموح العلامة التجارية وخططها وتشكيلة النماذج المستقبلية، التي تهدف إلى توفير حل تنقل أكثر تعزيزا لعملائها من خلال العلامة التجارية وخدمات ما بعد البيع وتجربة الملكية الشاملة.



من جانبه، قال ستيفان كريتا: تركز الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقر» دائما على تقديم خدمة عملاء مماثلة، والتعامل مع الموظفين والعملاء مثل العائلة، والعمل معا باستمرار لضمان تلبية جميع توقعات العملاء وتجاوزها، وتمثل هذه الإنجازات فرصة للبناء على سنوات سابقة من الإنجازات من خلال تقديم خدمة استثنائية لعملائنا وتحسين عمليات بيجو من خلال الشبكة الحالية من صالات العرض ومراكز خدمة ما بعد البيع.