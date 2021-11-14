عبدالكريم العبدالله



أكد مدير مشروع «عافية» د.عدنان الرشيد الاستمرار في تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، مشيرا إلى أن عدد بطاقات عافية التي تم توزيعها على المتقاعدين بلغ ما يقارب 150 ألف بطاقة.



وذكر الرشيد في تصريح لـ «الأنباء» أن المستفيدين من خدمات عافية هم المواطنون المتقاعدون المسجلون في التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى وجود ربط آلي بين وزارة الصحة والتأمينات للحصول على بيانات المتقاعدين وتحديثها لتسهيل إصدار بطاقات عافية لهم.



وأشار إلى أن القانون الخاص بتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين جاء لرد الجميل لهذه الفئة ليمكنهم من الحصول على رعاية صحية في القطاع الأهلي وفق منظومة وشبكة طبية واسعة، سواء كانت في مستشفيات أو مراكز متخصصة أو مستوصفات.



وكشف عن العديد من المقترحات لشمول فئات جديدة في تأمين عافية مثل «ربات البيوت»، إلا أنها مازالت تحت الدراسة.



وأشار الرشيد إلى أن تأمين عافية يغطي الكثير من الأمراض والجراحات والعلاجات، مشيرا الى أن السقف الأعلى للباقة التأمينية يبلغ 15 ألفا و500 دينار، موزعة على 10 آلاف دينار للعلاج داخل المستشفيات ويشمل العمليات الجراحية وغيرها، فضلا عن تخصيص 4 آلاف دينار للعلاج خارج المستشفيات وهي «العيادات الطبية والمراكز المتخصصة» وعمليات اليوم الواحد، بالإضافة الى تخصيص 1500 دينار لعلاج الأسنان.