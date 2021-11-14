ينظّم القطاع النسائي بجمعية إحياء التراث الإسلامي العديد من الأنشطة والفعاليات الصيفية في مختلف مناطق الكويت من خلال الإدارات والفروع النسائية التابعة له، ومن ذلك إقامة درس في تفسير سور من القرآن الكريم بأسلوب مبسط لفتيات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة من خلال دورة «أحسن الحديث»، وهي عبارة عن درس أسبوعي يقام كل يوم ثلاثاء عبر برنامج الزووم في تمام الساعة 6 مساء، كما تتخلل هذه الدورة مسابقات تفاعلية، وكذلك توزيع هدايا للطالبات المواظبات على الحضور في نهاية الدورة التي يشرف عليها مركز الفرقان بلجنة قرطبة النسائية.



وفي لجنة الجهراء النسائية تقام دورة في التفسير من كتاب «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للعلامة السعدي، وهو من أفضل كتب التفسير، حيث تحرى فيه مؤلفه الالتزام بالعقيدة الصحيحة، لاسيما في فهم أسماء الله الحسنى، وتقديم فوائد ولطائف تتعلق بعلم التفسير لابن القيم، ومن خلال هذه الدورة تقوم الداعيات (عفراء العيادة - نورة الفضلي - رحمة موسى) بالقراءة من هذا الكتاب القيم من سورة «غافر» وحتى سورة «الناس» خلال يومي الاثنين والأربعاء الساعة 3.30 مساء عبر برنامج اللاين.



وقد سبق للجمعية أن أقامت العديد من الدورات والمحاضرات والدروس في مختلف العلوم الشرعية، بالإضافة للملتقيات الثقافية في العديد من المناطق، داعية النساء للمشاركة في هذه الأنشطة، الأمر الذي يعود عليهن بالنفع والفائدة في دينهن ودنياهن.