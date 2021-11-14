وجهت الكاميرون إنذارا شديد اللهجة إلى ساحل العاج منافستها الوحيدة على بطاقة المجموعة الرابعة الى الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال 2022 في كرة القدم في قطر، عندما سحقت مضيفتها مالاوي 4-0 أمس في أورلاندو في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.



واستغلت الكاميرون جيدا الضربة الموجعة التي تلقتها مالاوي في الدقيقة 21 بطرد لاعب وسطها جون باندا لتسببه في ركلة جزاء انبرى لها مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر بنجاح مفتتحا التسجيل (22).



وأضاف لاعب وسط نابولي أندريه زامبو أنغيسا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، قبل أن يسجل البديل مهاجم شنغهاي شينهوا الصيني كريستيان باسوغوغ ثنائية في دقيقتين (85 و87).



وواصلت الكاميرون صحوتها محققة الفوز الثالث تواليا منذ خسارتها امام ساحل العاج بالذات 1-2 في 6 سبتمبر الماضي في الجولة الثانية، وأكدت استعدادها لاستضافة الأخيرة في الجولة السادسة والأخيرة الثلاثاء المقبل والتي ستحدد بطل المجموعة وصاحب بطاقة الدور النهائي.



ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.



وبلغت أربعة منتخبات حتى الآن الدور الحاسم هي المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (العاشرة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).