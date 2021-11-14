قتل ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، خلال يومين برصاص أطلقه من يعتقد انهم عناصر متوارون من تنظيم «داعش» داخل مخيم الهول، الخاضع لسلطة الإدارة الذاتية التي اعلنها الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان.



وتدعو منظمات انسانية دول العالم الى استعادة مواطنيها وذوي مواطنيها من المخيم الذي يعتقل فيه قرابة 62 ألف شخص جلهم من المدنيين ونصفهم عراقيون. وبين هؤلاء نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشددة، ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطول القاطنين فيه.



وأفاد المرصد عن مقتل لاجئة عراقية أمس تتحدر من مدينة الموصل بعد أيام من إطلاق عناصر متوارية من التنظيم النار عليها داخل أحد أقسام المخيم.



وجاءت وفاتها غداة مقتل لاجئين عراقيين، أحدهما رئيس مجلس اللاجئين العراقيين، برصاص أطلقه عناصر من التنظيم على قسم الاستقبال المخصص لإيواء قاطني المخيم المهددين من التنظيم والخلايا التابعة له، بحسب المرصد.



وبحسب حصيلة للمرصد، بلغ تعداد جرائم القتل داخل المخيم منذ مطلع العام الحالي 72 جريمة، أودت بحياة 78 شخصا، بينهم 58 من اللاجئين العراقيين.