بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، ان المجلس الأعلى للأسرة اعتمد دليل العمل الخاص به خاصة لمراكز إيواء العنف الأسري. وأشارت المصادر إلى تعيين عدد من الموظفين المختصين للتعامل مع هذه الفئة وجار العمل لوضع آلية تواصل مع الحالات. على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون قطع شوطا كبير في ميكنة خدماته وتحويل عمله الى رقمي وباشرت إدارة الرعاية الأسرية التعامل مع الحالات عبر الرسائل النصية لقبول أو رفض الحالة أو في حال وجود نواقص بالملف. وأكدت أن الوزارة تسعى للتحول الرقمي بشكل كامل تماشيا مع توجه الحكومة، وأنه قريبا ستكون كل إجراءات القطاع تتم آليا.