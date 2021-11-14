أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، إضافة وثيقتين حكوميتين رقميتين في تطبيق محفظة الوثائق الحكومية (هويتي) هما رخصة قيادة المركبة وشهادة الميلاد علاوة على إضافة الجرعة الثالثة من التطعيم.

وقالت الوزيرة الفارس في تصريح صحافي اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يمثل خطوة نحو رقمنة الوثائق الحكومية وتوظيف التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأضافت أن هذه العملية ستمكن الأفراد من الاستفادة بشكل أكبر من تطبيق (هويتي) لإبراز رخصة القيادة الرقمية والاحتفاظ بالرخصة التقليدية موضحة أن هذه الخطوة ستمكن الأفراد من التغلب على مشاكل تلف أو فقدان الرخصة علاوة على معرفة موعد انتهاء صلاحيتها تفاديا لما يترتب على ذلك من غرامات أو مخالفات.

وذكرت أن إضافة شهادة الميلاد الرقمية وإثبات تلقي الجرعة الثالثة من التطعيم الخاص بفيروس (كوفيد-19) للتطبيق وإمكانية التحقق من صحة الوثيقة الرقمية عبر رمز ال(QR) ستعزز من استفادة الأفراد من تطبيق (هويتي) بشكل أكثر فعالية.

وأشارت إلى وجود خطوات مهمة لتحويل تطبيق (هويتي) إلى محفظة رقمية للوثائق الحكومية مؤكدة أن العمل جار على إضافة دفتر ملكية المركبة إلى التطبيق في القريب العاجل وبقية الوثائق الحكومية.