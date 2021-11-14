بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 24 يناير 2021 م بتعيين رئيس مجلس الوزراء،

وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:

مادة أولى

"تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية

يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح