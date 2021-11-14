اتصال هاتفي من وزير التربية والحويلة للاطمئنان على الطالب

عبدالعزيز الفضلي

تعرض طالب مدرسة في الصف الثالث ابتدائي من جنسية عربية الى خنق وتم نقله في سيارة اسعاف ويرقد حالياً في العناية المركزة بمستشفى العدان .

وقال ولي امر الطالب لـ"الأنباء"، ان ابنه يدرس في احدى المدارس الخاصة ويبلغ من العمر 9 اعوام، مشيراً الى ان المدرسة قامت بنقله وزملائه من فصله الى فصل آخر يستخدم لحضانة الاطفال وتوجد به علاّقات شنط على الحائط وعند مروره تعلق قميصه في علاّقة الشنط وحاول ابني انقاذ نفسه وسط اهمال كبير من المعلم والادارة المدرسية غير انه لم يستطع بعد ضاق عليه التنفس.

واضاف: بعد ذلك سقط واصيب بتشنج واستمر لفترة طويلة دون تدخل الامر الذي ادى الى الاغماء، منوهاً الى انه تم نقله في الاسعاف الى مستشفى العدان وادخل العناية المركزة ولايزال يتلقى العلاج .

وذكر ولي الامر انه قام برفع قضية اهمال على المدرسة ومعلم الفصل الذي كان متواجداً، لافتاً الى انه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التربية د علي المضف ووكيل التعليم الخاص د عبدالمحسن الحويلة يطمئنان على حالة ابنه متمنين له الصحة والشفاء العاجل .

ووفقاً للتقرير الطبي الذي تلقت "الأنباء"، نسخة منه اشار خلاله الى ان حالة التشنج استمرت لمدة 50 دقيقة وهبوط حاد بالدورة الدموية وآثار خنق حول الرقبة وتم ادخال الطالب للعناية المركزية لتلقي العلاج .