يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على تأهيل 45 حكمة لإدارة مباريات الدوري النسائي المقرر انطلاقه في 22 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، عبر إخضاعهنّ لدورة تدريبية اُختتمت أمس في جدة.

واشتملت الدورة التي استمرّت لمدة أربعة أيام، على تدريبات لياقة بدنية في الفترة الصباحية، وتطبيق ميداني مساءً، تحت إشراف محاضِرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، بحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد.

وفي إطار التدريب العملي، قادت الحكمات 4 مباريات تجريبية لفرق نسائية، تخللها شرح من المحاضِرة لأساسيات قانون كرة القدم، إضافة إلى عدد من الحالات التحكيمية.

ونظَّم الاتحاد دورات مماثلة لإعداد مراقبات مباريات للمشاركة في منافسات الدوري أيضًا.

وتنطلق المرحلة الأولى من الدوري النسائي السعودي في 22 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، بدوري منفصل في 3 مناطق، الوسطى والغربية والشرقية، على أن تتأهل 8 فرق لخوض المرحلة النهائية التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. ويشارك في البطولة 16 فريقًا، بواقع ستة فرق من كل من الوسطى والغربية، وأربعة فرق من الشرقية.