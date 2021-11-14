كشفت لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون"، بموسمه العاشر، أن "قائمة المائة" تضم شعراء وشاعرات من 12 دولة، تم اختيارهم خلال خمس جولات في الأردن، والكويت، والسعودية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.

وأجرت لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية للبرنامج، على مدى يومين متتاليين، اختبارات تحريرية وشفهية في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي للشعراء المتأهلين لهذه المرحلة.

وقال عضو لجنة التحكيم مدير أكاديمية الشعر، سلطان العميمي، إن القائمة ضمت تجارب شعرية متنوعة، ومراحل عمرية مختلفة، مشيرا إلى أن الأسماء الشعرية التي شاركت في المواسم السابقة قد تطور عدد غير قليل منها من حيث المستوى في مشاركته هذه الأخيرة، وحظوظهم في دخول قائمة الثمانية والأربعين كبيرة جداً، كما أن هناك من الشعراء الشباب قدموا مستويات جميلة ومميزة.

وأضاف العميمي: "كنت أتمنى أن يكون للحضور النسائي عدد أكبر، ولكن سيكون للمرآة الشاعرة عموما في المسابقة حضورها بقوة ليس من حيث العدد ولكن من حيث الكيف".

وأوضح أن لكل جولة من الجولات الخمس في هذا الموسم كان لها تأثيرها في قائمة المائة وحضور شعراء مهمين في كل جولة فيها، مما يؤكد أن اختيار البرنامج لأماكن هذه الجولات كان في محله من حيث قوة المشاركات والعدد، مؤكدا أن هذا الموسم سيكون موسما مختلفا خاصة وأنه الموسم رقم 10 ويتزامن مع احتفالات دولة الإمارات العربية بمرور خمسين عام على قيام الاتحاد.

يذكر أن مقابلات جولات لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون مع الشعراء المتقدمين للموسم العاشر يتم بثها كل ثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات ضمن حلقات مسجلة عبر قناتي "بينونة" و"الإمارات"، ومع ختام الحلقة يتم نشر أسماء الشعراء المتأهلين من كل جولة.