تخطط الحكومة اليابانية إدخال أول مركبة تشغيلية مزدوجة التشغيل في العالم، وهي حافلة قادرة على السير على الطرق وخطوط السكك الحديدية، بدء من الشهر المقبل في منطقة شيكوكو، أصغر الجزر الأربع الرئيسية في اليابان.

وذكرت شركة آسا سي سيد للسكك الحديدية في محافظة توكوشيما في بيان - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية أنها ستطرح المركبات في 25 ديسمبر، بعد أن اجتازت فحوصات السلامة من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

وستعمل المركبات على مسار يبلغ طوله 50 كيلومترًا يربط بين بلدة كايو في توكوشيما ومدينة موروتو بمحافظة كوتشي، والتي سيكون منها 10 كيلومترات على مسار سكة حديد. وسيتم تشغيل ثلاثة مركبات، كل منها بسعة 23 راكبا وطاقم.

جدير بالذكر أن المركبة عبارة عن حافلة تعمل بالديزل ومزودة بمجموعة إضافية من العجلات على الهيكل السفلي، والتي يمكن نشرها في حوالي 15 ثانية، وقادرة على السفر على مسارات السكك الحديدية.