ذكر المكتب المحلي للشؤون الصحية والغذائية بولاية بافاريا الألمانية أن هناك عددا كبيرا من المطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد في بافاريا بين الوفيات التي تزداد سريعا في الولاية.

وبحسب بيانات المكتب، تبلغ نسبة هؤلاء الأشخاص 30% تقريبا بين جميع الوفيات في الولاية في الفترة بين 4 و31 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وذكر المكتب الذي يتخذ من مدينة إرلانجن مقرا له لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد ، أن أشخاص 108 أشخاص من إجمالي 372 متوفيا في هذه الفترة كانوا قد تلقوا جرعتي لقاح كورونا، أي تلقوا التطعيم بشكل كامل.

وأشار المكتب إلى أن نسبة الوفيات بين المطعمين تراجعت قليلا في الأسبوع الأول من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، وبلغت 26% تقريبا، حيث بلغ عدد المتوفين المطعمين بشكل كامل 23 شخصا بين 88 حالة وفاة في تلك الفترة.

يذكر أن المستشفيات بالولاية سجلت خلال الأسابيع الماضية أيضا تزايدا في عدد مرضى الرعاية المركزة من المطعمين بشكل كامل. وأكد مكتب الشؤون الصحية والغذائية بالولاية أنه يجب تحليل الأعداد بحذر، موضحا أنه يندرج ضمن وفيات كورونا كل من يصاب بالفيروس، ولكن لا يعني ذلك أن كورونا هي سبب الوفاة.

يشار إلى أن أغلب وفيات كورونا هم أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاما، أي أن كثيرا منهم يعانون من أمراض أخرى.

وأشار المكتب أيضا إلى أن كبار السن بصفة خاصة كانوا من أوائل من حصلوا على التطعيم في ألمانيا، وبذلك يزداد لديهم خطر تراجع التحصين المناعي ضد الفيروس، وأكد المكتب أن هذا الأمر يوضح الأهمية الخاصة للجرعات التعزيزية من اللقاح.