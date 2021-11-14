أعلنت جمعية قطر الخيرية إطلاق حملة لمواجهة الشتاء تستهدف الوصول إلى أكثر من 1.3 مليون شخص في 17 دولة بتكلفة إجمالية تبلغ زهاء 24.3 مليون دولار أمريكي.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية في الجمعية نواف الحمادي في مؤتمر صحفي للإعلان عن الحملة، إنها تستهدف تقديم الدعم لما يقارب مليون و362 ألف شخص في 16 دولة آسيوية وأفريقية وأوروبية إلى جانب العمال في دولة قطر.

وأضاف الحمادي أن حملة "دفء وسلام " للموسم الحالي 2021-2022 تنطلق تحت شعار "أغمرهم بالدفء"، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 88.5 مليون ريال قطري (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا).

وذكر أن الحملة ستركز على مخيمات وتجمعات النازحين واللاجئين والدول التي تعاني من ظروف استثنائية والدول ذات البرد القارس التي تصل فيها درجات الحرارة لما دون الصفر.

وبين أن التركيز على هذه الفئة لاسيما من السوريين وأقلية الروهينغا المسلمة وغيرهم، تأتي لكونهم أكثر عرضة للتأثر بالظروف المناخية بسبب ظروف سكنهم وأوضاعهم المعيشية والأسرية الصعبة.

من جانبه، قال مدير إدارتي التسويق والنمو الرقمي وخدمة العملاء في الجمعية عبد العزيز جاسم إن مجالات ومنتجات الحملة الرئيسية تشمل الغذاء، ومستلزمات الشتاء والإيواء كالأغطية والمدافئ ووقود التدفئة والخيام.

وأضاف جاسم أن مجالاتها تضم أيضا الصحة مثل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للأطفال ولذوي الأمراض المزمنة والحالات العاجلة، ودعم استمرار تعليم الأطفال والشباب في مناطق اللجوء والنزوح.

وبحسب قطر الخيرية، تشمل الدول المستهدفة فلسطين وسوريا ولبنان والأردن واليمن وتركيا وتونس والمغرب والصومال وباكستان وبنجلاديش والهند وأفغانستان والبوسنة وألبانيا وقرغيزيا إلى جانب دولة قطر، حيث ستقوم الحملة بتقديم مساعدات لفئة العمال في الدولة تقديرا لمساهمتهم في نهضة البلاد.

ومن المقرر أن يستفيد داخل قطر 4 آلاف عامل بأكثر من مليون ريال، كما ستنظم في إطار الحملة بالدولة فعاليات وبرامج جماهيرية واجتماعية وتوعوية في عدد من المجمعات التجارية تتيح للجمهور معايشة معاناة اللاجئين ومعرفة أوضاعهم في الشتاء، إلى جانب إقامة فعاليات رياضية في مناطق مختلفة يعود ريعها للحملة، طبقا للمصدر نفسه.

وتعد جمعية قطر الخيرية التي تأسست في العام 1992، واحدة من أكبر الهيئات الخيرية غير الحكومية الرائدة في الوطن العربي والعالم، على ما أفاد الموقع الرسمي للجمعية.