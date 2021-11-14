تستعد سلطة دبي للخدمات المالية في الإمارات لاستضافة فعالية افتراضية حول المخاطر السيبرانية بعد غد الثلاثاء.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأحد ، تسعى الفعالية إلى رفع الوعي العام حول المخاطر السيبرانية وتعزيز عملية نضج الأمن السيبراني وسط الشركات العاملة في أو من مركز دبي المالي العالمي والفعالية مخصصة لجميع المشاركين في إدارة المخاطر السيبرانية أو المسؤولين عنها بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا وخبراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني ومسؤولي المخاطر والامتثال.

وتتضمن الفعالية عروضا تقديمية وحلقات نقاشية مع خبراء في هذا المجال حول نموذج "الثقة المعدومة" والتهديد السيبراني المتزايد لسلاسل التوريد الرقمية ومشهد التهديدات السيبرانية وما يجب على المؤسسات المالية فعله لحماية أنفسهم ضد هجمات الفدية الخبيثة وكيفية الاستجابة والتعامل معها.

وستضم لجنة المتحدثين متخصصين من سلطة دبي للخدمات المالية و"ماستركارد" و"ستاندرد تشارترد" وشركة "ديلويت" و"سنتينل ون" و"هيلب أيه جي" و"سيتي بنك" بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي و"كاسبرسكي" و"ماندييانت" و"أكسون تكنولوجيز".

وقال كريستوفر كالابيا الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إنه نتيجة للنمو السريع في الاقتصاد الرقمي أصبح الأمن السيبراني أولوية مشتركة لدى جميع المؤسسات .