أعلن وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت، أن إستونيا تعتزم بناء سياج من الأسلاك الشائكة بطول 130 كم على الحدود مع روسيا.

ونقلت صحيفة "بوستايمز" الإستونية عن لانيت قوله: إن "قوات الدفاع مستعدة لتركيب سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا، إذا لزم الأمر، باستخدام كتيبة الهندسة".

وأضاف: "تواصل بيلاروسيا تصعيد التوترات على الحدود مع بولندا وليتوانيا، لذلك تحتاج /تالين/ إلى اتخاذ تدابير لحماية حدودها الحكومية".

وتابع وزير الدفاع الإستوني: "بالإضافة إلى وضع السلك الحاجز، نحن وبالتعاون مع الشرطة وإدارة حرس الحدود مستعدون للمساهمة في حماية الحدود، وأن المفاوضات بدأت مع الإدارات".

جدير بالذكر أن إستونيا ليس لها حدود مشتركة مع بيلاروسيا، لكنها تخشى دخول المهاجرين غير الشرعيين في بيلاروسيا إلى البلاد عبر أراضي روسيا.