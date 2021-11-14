قضى ثلاثة فتيان في سن 15 و16 عاما إثر اصطدام ليل السبت الأحد بين سيارة كان يقودها أحدهم ومركبة إسعاف قرب ايندهوفن في جنوب هولندا، على ما أعلنت الشرطة.

كذلك أصيب فتى رابع في سن الخامسة عشرة بجروح بالغة ونُقل إلى المستشفى، على ما أعلنت الشرطة عبر تويتر.

وكان أحد هؤلاء الفتيان، وهو في سن السادسة عشرة، يقود السيارة لدى حصول الحادثة في هلموند. ولم يتم الإعلان عن مالك السيارة ولا طريقة استحصال الشبان عليها، من دون رخصة قيادة.

وكانت سيارة الإسعاف عائدة من تدخل طارئ ولم تكن تشغّل صفاراتها أو مصباح الإنذار الخاص بهذه المركبات كما لم تكن تنقل مرضى. وأصيب مسعفان بجروح طفيفة في الحادث، وفق الشرطة.

وقال ناطق باسم الشرطة لصحيفة "ايندهوفن داغبلاد" إن "السيارة كانت على الأرجح على المسار الخطأ من الطريق واصطدمت بعدها بقوة بسيارة الإسعاف". وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث بدقة.