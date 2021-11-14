كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة لكرة القدم تشافي هيرنانديز، قدم طلبا خاصا لإدارة النادي الكتالوني وصفته بالرائع ألا وهو التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/ - أن المايسترو المصري كان هذا الموسم، أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، حيث سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، وأكسبته أهدافه الخمسة وتمريراته الحاسمة في شهر أكتوبر الماضي جائزة أفضل لاعب في الدوري.

وأوضحت الصحيفة، إنه بالنظر إلى ما يعتزم نادي ريال مدريد القيام به الصيف المقبل، يشعر تشافي أن برشلونة لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي خاصة بعدما خسر الأرجنتيني ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان دون أي بديل مناسب.

وأشارت إلى أن صلاح، حتى مع بلوغه الثلاثين من العمر الصيف المقبل، هو فرد يشعر تشافي بأنه مطلوب في العاصمة الكتالونية خاصة أنه يشبه شخصية ميسي للغاية في الأسلوب والقدم المفضل، مهاجم يريده المدير بأي ثمن .

ورأت الصحيفة، أن الأمر سيكون صعبًا على برشلونة خاصة أن صلاح الملقب بـ "الفرعون" يبدو أنه مرتاحًا في إنجلترا، كما أن برشلونة مغري من الناحية الرياضية لكن من الناحية المالية أقل، ومن ناحية أخرى، يتمتع ليفربول بالاستقرار، ولديه مشروع مرئي يعتبر صلاح جزءًا لا يتجزأ منه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف 2023، مع وجود محاولات من ناديه خلال الفترة الماضية للتجديد له.