أعلن نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق في بوينج، إحسان منير، أن الشركة تقترب من بدء تسليم طائراتها "دريم لاينر 787 " وتعمل مع جهات التنظيم والعملاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن منير القول إن هناك مناقشات جارية مع جهات التنظيم الصينية بشأن إعادة تأهيل طائرات ماكس.

وتخضع طائرات "ماكس 10 " و"777 إكس" لاختبارات الطيران وأداؤهما جيد .

وتجري الشركة مناقشات متقدمة بشأن "777 إكس" واسعة البدن مع عدد من العملاء، ولكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن إطلاق هذا الطراز.

ويرى تيد كولبرت الرئيس التنفيذي لبوينج العالمية سوقا صحيا بين 2021 و2030 ويتوقع أن تكون الانشطة التجارية للطائرات واسعة البدن قوية بسبب التجارة الإلكترونية.