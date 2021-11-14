وصلت طليعة السياح الاجانب الى فيتنام بعد عشرين شهرا من إغلاق الحدود تحسبا لتفشي وباء كوفيد-19، وفق ما نقلت وسائل الاعلام الرسمية.

وحطت طائرتا تشارتر من سيول وطوكيو الخميس، ناقلة أكثر من 400 سائح كوري جنوبي وياباني أتموا تلقي لقاحاتهم الى منتجع نا ترانغ (جنوب) المعروف بشواطئه وملاعب الغولف وفنادقه الفاخرة.

وتسعى فيتنام الى إحياء اقتصادها الذي تضرر بشدة جراء شهور الاغلاق، وتعيد في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر فتح جزيرة بو كوك السياحية امام الزوار الاجانب. ولا بد لدخول البلاد من إبراز شهادة تلقيح وفحص سلبي لكوفيد تم اجراؤه قبل السفر.

حقق البلد الشيوعي نجاحا لافتا في احتواء الفيروس مع بداية الوباء، لكن ظهور المتحورة دلتا في الربيع بدل المعطيات. ومذاك، احصت فيتنام نحو 23 الف وفاة وأكثر من مليون إصابة.

ولا تتجاوز نسبة الملقحين من السكان حتى الآن 32 في المئة.