أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مخطط اولى الضواحي والتي سيتم البدء في توزيعها على دفعات بمشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني.

وقالت المؤسسة اليوم في بيان صحافي: ان مخطط المرحلة الاولى (الضاحية الاولى) يحتوي على 6 توزيعات باجمالي 838 قسيمة بمساحة ٤٠٠ م للسنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ وسيتم استكمال توزيع المتبقي من الضاحية الاولى ١٧١١ قسيمة بداية السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على مراحل سيتم الاعلان عنها لاحقا خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمؤسسة ووسائل الاعلام الاخرى.

وجدير بالذكر ان الضاحية الاولى تقع في بداية حدود المشروع وعلى طريق الدائري السادس وتحتوي الضاحية على خدمات حكومية متكاملة لتغطية حاجات المواطنين القاطنين فيها

كما ان المؤسسة مستمره في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله والمقيده طلباتهم حتى ديسمبر ٢٠٠٠ وماقبل التقديم