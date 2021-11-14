وصلت مجموعة من القاضيات الأفغانيات المعرضات للخطر في ظل حكم حركة طالبان إلى المملكة المتحدة لبدء حياة جديدة، بمساعدة الحكومة البريطانية.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ــ في بيان صحفي، اليوم الأحد ـــ أن مجموعة مكونة من ثلاث قاضيات ومدعي عام واحد وأسرهم وصلوا إلى المملكة المتحدة أمس الأول الجمعة، وحصلوا على إذن بالحضور إلى المملكة المتحدة من جانب وزير الداخلية البريطاني أثناء الإجلاء وحصلت القاضيات الثلاث على دعم من نقابة المحامين الدولية والرابطة الدولية للقاضيات.

وأشار البيان إلى أن قضاة المملكة المتحدة سيعملون مع المجموعة لضمان قدرتهم على استخدام مهاراتهم القانونية لإعادة بناء حياتهم المهنية في المملكة المتحدة.

وخلال السنوات العشرين الماضية، شغلت حوالي 270 امرأة منصب قاضية في أفغانستان، وأصبحن شخصيات عامة بارزة - يعملن من أجل دعم قوانين الدولة ، والحكم على قضايا العنف ضد النساء والفتيات ، والدفاع عن حقوق المرأة.

ومنذ انسحاب القوات البريطانية من أفغانستان في شهر أغسطس الماضي، ساعدت المملكة المتحدة على إجلاء ألف و800 شخص من الدولة، منهم مواطنون بريطانيون وأفغان.