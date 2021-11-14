تمكن فريق طبي بدبي، من علاج لاعب كريكت باكستاني شهير، وساعده في اللحاق بمباراة هامة ببطولة العالم للكريكيت المقامة في دبي.

وقال اللاعب محمد رضوان، الذي ظهر بشكل رائع ضد الفريق الأسترالي في الدور قبل النهائي من بطولة العالم للكريكت بدبي: "تعرضت لإصابة حادة في الصدر أدخلتني المستشفى للعلاج، لكن الفريق الطبي بالمستشفى وفر رعاية طبية فائقة بالعناية المركزة ما مكنني من الحاق بالمباراة".

وكان رضوان، البالغ من العمر 29 عاما أفضل هداف لباكستان في الدور قبل النهائي من البطولة حيث سدد 67 ركضة .

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة رضوان مستلقيا في وحدة العناية المركزة مغمضا عينيه ومن حوله الاجهزة الطبية.

وتلقى اللاعب الباكستاني علاجه، في مستشفى ميديور التابعة لمجموعة في بي إس لخدمات الرعاية الصحية، التي تقدم الخدمات الطبية لبطولة كأس العالم للكريكت بدبي.

وقال رضوان للصحفيين اليوم الاحد: "عانيت من ألم شديد في الصدر وآلام في القلب وصعوبة بالتنفس فتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى ميديور يوم الأربعاء الماضي، وقام الفريق الطبي على الفور بتثبيت حالتي وإعطائي أدوية لتخفيف الالام، ورغم صعوبة حالتي، الا أني طلبت مساعدتي بشكل مكثف حتى الحق بالمباراة".

وقال الدكتور سهير زين العابدين أخصائي أمراض الرئة "كانت درجة الم المريض وقت دخوله للمستشفى 10/10، لذا أجرينا له تقييما مفصلاً لتشخيص الحالة".

ويضيف: "أظهرت النتائج إصابة اللاعب بمرض شديد في الحنجرة أدى إلى حدوث تشنج مريئي وتشنج قصبي، وتقلصات مؤلمة للعضلات داخل المريء".

وتابع: "قام الفريق الطبي بنقل اللاعب إلى وحدة العناية المركزة ومراقبة حالته باستمرار، وكان من الصعب أن نحقق طلبة بأن يتعافي ويسترد لياقته قبل الدور قبل النهائي للبطولة العالمية".

وبعد مرور ليلتين في وحدة العناية المركزة، استجاب رضوان للعلاج وأظهر تحسنا كبيرا، وانخفضت درجة الألم لديه إلى .10/2

وعبر رضوان عن شكره وامتنانه إلى الفريق الطبي على دعمه ورعايته له، وأهدى قميصا موقعا منه للدكتور زين العابدين تعبيرا عن امتنانه.