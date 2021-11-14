كشف موقع "سبورتس مول" البريطاني أن نادي ليفربول يأمل في إقناع لاعب برشلونة لكرة القدم عثمان ديمبيلي بالانتقال إلى آنفيلد مقابل 17 مليون جنيه إسترليني كرسوم تسجيل.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الدولي الفرنسي يقضي الأشهر الأخيرة من عقده مع برشلونة، مع إحراز تقدم ضئيل بشأن التمديد، ويميل ليفربول إلى ديمبيلي وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح.

وسيصل ديمبيلي مجانًا على افتراض أنه يرفض التوقيع على صفقة جديدة مع برشلونة، لكن يشاع أن ليفربول يخطط لدفع 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني) رسوم تسجيل في حالة انتقال لاعب بوروسيا دورتموند السابق إلى إنجلترا.

وينتهي عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة عقب نهاية الموسم الحالي، ويتفاوض النادي مع وكيل أعماله في الفترة الحالية من أجل تجديد عقده، لكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

ووردت تقارير أن نادي نيوكاسل يونايتد سوف يعرض على ديمبيلي أيضا مكافأة مالية قدرها 15 مليون يورو في حال رفض تجديد عقده وانتقل إلى صفوفه بصفقة مجانية في الصيف، بالإضافة إلى منحه راتباً سنوياً يبلغ 15 مليون يورو أيضاً.

وكان نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لإصابة في أوتار الركبة، بعد يومين فقط من عودته للفريق بعد غياب استمر خمسة أشهر إثر خضوعه لجراحة في الركبة.