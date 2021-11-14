أرسل الباكستانيون العاملون خارج البلاد 52ر2 مليار دولار إلى بلادهم في تشرين أول/أكتوبر، بزيادة 10% على أساس سنوي وتراجع بنسبة 7ر5% على أساس شهري، وفقا لبنك الدولة الباكستاني.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، بلغ إجمالي التحويلات إلى باكستان حتى الآن هذا العام 8ر25 مليار دولار، بزيادة 22% عن الفترة نفسها من العام .2020

ولم تتغير قيمة الروبية الباكستانية سوى بقدر ضئيل مقابل الدولار الأمريكي في تشرين أول/أكتوبر.

وبلغ عدد الباكستانيين المقيمين في الخارج 33ر6 مليون باكستاني في عام 2020، وفقا للأمم المتحدة.

وتمثل تحويلات المواطنين العاملين في الخارج نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان.