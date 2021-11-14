أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "بورج بريندي" / اليوم الأحد / إن التعاون المستقبلي بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم، محوري سواء كان في مجال التغير المناخي أو التنوع الحيوي أو التجارة أو التكنولوجيا ، مشددا على أهمية التعاون الصيني-الأمريكي في تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ .

وأوضح "بريندي " حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - إن البلدين يمثلان أكثر من 40 % من الاقتصاد العالمي ، معتبرا أن التزام الصين بالسعي الدؤوب للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، يمثلان هدفين "طموحين" و "واقعيين" .

ودعا بريندي أيضا إلى تعزيز التعاون العالمي في مجالات معالجة التلوث وحماية التنوع الحيوي والتجارة، مشيرا إلى "أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو إدراك أننا في نفس القارب وأنه يتعين علينا التعاون " .

وفيما يتعلق بالتجارة، حث "بريندي" على بذل جهود لتغيير الوضع المتمثل في عدم كفاية الاستثمارات في الموانئ والسكك الحديدية والطرق، ودعم الذراع التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية للمضي قدما ، مؤكدا على ثقته في أن الصين والولايات المتحدة ستضطلعان بدور هام للغاية لكسر جمود التجارة الذي حدث خلال الأعوام الماضية.