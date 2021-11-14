أعلنت الفنانة المصرية نادية مصطفى انتهاء توزيع أغنيتها الجديدة بعنوان "بيقولوا حبيبي"، من كلمات طارق وهدان، ومن ألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء.

وقال طارق وهدان إن أغنية "بيقولوا حبيبي" تعتبر التعاون الثالث بينه وبين المطربة نادية مصطفى، بعد أغنية "خايف تحبني"، وأغنية "بحاول أقولك" من تلحين الدكتور إيهاب عبد السلام، واللتين تم طرحهما على مدار الأشهر الماضية ، معربا عن سعادته بالتعامل مع الفنانة الكبيرة نادية مصطفى، فمنذ تألقها في أغنية "مسافات"، وهو معجب بها وبصوتها الحنون .

وأضاف أنه حين قرر دخول مجال الشعر الغنائي عرض على الفنانة نادية مصطفى أغنية "خايف تحبني"، وأبدت إعجابها الشديد بالكلمات، وبالفعل قمنا بتسجيلها بمجهودنا الشخصي وظهرت للنور ولاقت ردود فعل جيدة، واستمر التعاون بيننا وصولا لأغنية "بيقولوا حبيبي"، والتي سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة.