قال النجم البرازيلي المعتزل كافو إن نيمار، مهاجم البرازيل ونجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، أفضل فنيا من الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لكنه ينقصه شيء واحد فقط.

وأضاف كافو في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة إن نيمار أفضل من الناحية الفنية من ميسي ورونالدو لكن ينقصه فقط تحمل المسئولية كقائد داخل الملاعب.

وتابع كافو نيمار لاعب ممتاز ولكن " يجب أن يصبح نيمار قائدًا".

وغادر نيمار برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة هي الأغلى عالميًا، لكنه لم يصبح النجم الأوحد للفريق نظرًا لوجود كيليان مبامي، قبل أن يلحقهما ميسي هذا الموسم.