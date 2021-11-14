قالت صحيفة نيكي اليوم الأحد إن الحكومة اليابانية تفكر في استئناف الدعم الذي يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية اعتبارا من منتصف يناير كانون الثاني.

وستخفف هذه الخطوة الضغط على شركات الطيران والفنادق التي تضررت من تقلص السفر بسبب جائحة فيروس كورونا وتؤكد الآمال بين صانعي السياسة في إنعاش الاقتصاد من حالة الركود من خلال تعزيز الطلب.

وسيكون هذا الدعم جزءا من برنامج رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الجديد للتصدي للجائحة والمتوقع أن يعلن يوم الجمعة.

ومع بدء ارتفاع إصابات كوفيد-19 أوقفت اليابان في ديسمبر كانون الأول برنامجا كان يستخدم أموال دافعي الضرائب لتقديم خصومات للسياح المحليين على الفنادق ورسوم السفر المحلية.

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب من صناعة السياحة ستنظر الحكومة في استئناف البرنامج من منتصف يناير كانون الثاني أو فبراير شباط حتى أواخر أبريل نيسان تقريبا.

ولم يتسن الاتصال على الفور بالحكومة للتعليق على ذلك.