كرِّمت شركة Ooredoo، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، كأول شركة اتصالات تطرح الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) في الكويت، وجاء التكريم من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. هذا ويعتبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) عاملا مهما لنمو واستمرارية خدمات الإنترنت والخدمات المرتبطة بها والمقدمة من قبل Ooredoo الكويت لعملائها، وتلبية للطلب المتزايد على خدمات الاتصال الأكثر سرعة وكفاءة في عصر البيانات المتدفقة.



ولطالما أولت Ooredoo جهودا عظيمة ضمنت مستقبلا أفضل لقطاع الاتصالات والإنترنت في الكويت، ولبت الطلب المتزايد على تقنيات الاتصال القائمة والناشئة، وساهمت في تمتع أفراد المجتمع بخدمات رقمية متطورة، لذا تقوم بابتكار أفضل الاستراتيجيات للتحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPV6) والذي يعد لبنة أساسية للتقدم ومواكبة لتطلعات رؤية الكويت عام 2035 «كويت جديدة».



وانطلاقا من حرصها على قيادة التحول الرقمي وإثراء حياة الناس الرقمية، تستخدم Ooredoo بكثافة تقنيات ناشئة كالبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية وغيرها، عملت الشركة على تطبيق استراتيجيات مكثفة لتطبيق الإصدار السادسة من بروتوكول الإنترنت، بما يتضمن معايير الأمان والتوسع وتلبية الطلب المتزايد على الاتصال في عصر البيانات المتدفقة، والاتصال بين الآلات. ويعد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) عاملا مهما لمجابهة التحديات المرتبطة بالجيل الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4)، والنقص المتزايد بما فيه من تأثير كبير في استمرارية تقديم الخدمات والوصول إليها، وذلك بسرعة وكفاءة وجودة أفضل لجميع مستخدميها.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين عن سعادته بهذا التكريم قائلا: نعيش اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي والتطور والنمو والرقمنة والتحديات المتسارعة بالقطاع التكنولوجي وهو الأمر الذي يتطلب منا مواكبة التغيير وتخطي جميع التحديات التي قد تعوق تمتع الأفراد بخدمات ذات جودة عالية. وحتما تتطلب منا تلك التحديات التطوير المستمر لإمكانياتنا وقدراتنا لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا.



من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، سالم الأذينة: يؤكد هذا التكريم على التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تعزيز قطاع الإنترنت بما يتماشى مع التحول الرقمي، وهو حجر الزاوية في رؤية «كويت جديدة 2035» والتي ترمي إلى تطوير وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، وتغيير الثقافة والتي من شأنها أن ترفع من مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تقود النمو والازدهار في بلادنا العزيز الكويت.