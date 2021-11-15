«زين فينتشرز» ستدعم نمو حلول التكنولوجيا المالية لتطبيق «ZoodPay» وسوق «ZoodMall» بالشرق الأوسط

«ZoodPay» تقدم عروض شراء ميسرة للمجتمعات التي تعاني من ضعف الخدمات المصرفية بالأسواق الناشئة

أعلنت مجموعة زين أن علامتها التجارية «زين فنتشرز» المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لعملياتها انضمت إلى مجموعة مستثمرين عالميين للاستثمار في منصة ZoodPay التي تقدم حلولا مبتكرة في أنظمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL) في الأسواق الناشئة. وكشفت زين عن أنها شاركت في الجولة الاستثمارية (series B) التي دعت إليها ZoodPay مستثمرين دوليين مؤخرا، إذ نجحت المنصة العابرة للحدود في إغلاق هذه الجولة الاستثمارية بعد ما جمعت خلالها استثمارات بقيمة 38 مليون دولار. وأوضحت زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ان شركة (زين فينتشرز) ستعمل عن كثب مع فريق ZoodPay المسؤول عن حلول التكنولوجيا المالية (فينتك)، والفريق المسؤول عن تحفيز وتسهيل عمليات الطلب والشراء على منصة ZoodMall المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية، وذلك لتسريع نمو العمليات والتوسع في المزيد من الأسواق الناشئة.



التجارة الإلكترونية



ذكرت المجموعة أنها تستهدف من استثمارها في منصة ZoodPay المساعدة أيضا في تحفيز معاملات التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.



وأشارت مجموعة زين إلى أنها واثقة من أن هذا الاستثمار الاستراتيجي سيكون ذا قيمة متزايدة لمشاريعها في مجالات متعددة، حيث تعمل فرقها عن كثب مع فرق ZoodPay لتسريع النمو والتوسع في أسواق جغرافية أخرى ضمن نطاق تواجد عملياتها.



الجدير بالذكر أن منصة ZoodPay ومنصة ZoodMall المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية في الأسواق الناشئة، يقدمان تجربة تسوق «الجودة السويسرية» بحكم تواجد المقرات الرئيسية في سويسرا، ويقدمان أيضا الخدمات العابرة للحدود إلى التجار والمتسوقين عبر الإنترنت والأشخاص الذين يعانون من ضعف الخدمات المصرفية في الأسواق سريعة النمو إلى أكثر من 8 ملايين مستخدم في أسواق الشرق الأوسط، ووسط آسيا، وتحديدا في أسواق: العراق، الأردن، لبنان، أوزبكستان، وكازاخستان.



وتوفر الحلول المتعددة التي تقدمها منصة ZoodPay «اشتر الآن وادفع لاحقا» خيارات ملائمة للمتسوقين عبر الإنترنت والمتسوقين في المتاجر في مناطق جغرافية واسعة، إذ تقدم موافقات فورية على شراء المنتجات بعملتهم المحلية نقدا مع مرونة تسلم البضائع أولا والدفع على 4 إلى 6 أقساط دون أي فوائد أو رسوم.



تطبيق التسوق الأسرع نمواً



تمثل منصة ZoodMall تطبيق التسوق المتنقل الأسرع نموا بالشرق الأوسط ووسط آسيا، إذ يوفر التطبيق نموذج التسوق الإلكتروني الإقليمي في أول تجربة تسوق تتغلب على القيود المفروضة على اللغة وطرق الدفع والخدمات اللوجستية، وهو ما يخلق تجربة عملاء بسيطة ومجزية، كما يوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى 7 ملايين منتج مع أكثر من 30 ألف تاجر محلي وعبر الحدود.



ويقوم كل من تطبيق ZoodPay وسوقه التجاري ZoodMall بإطلاق عروض جذابة للغاية للمتسوقين عبر الإنترنت، وكذلك للأشخاص الذين لديهم ضعف في الخدمات المصرفية في الأسواق التي تعمل فيها مجموعة زين، وهو ما يدعم طموحات استراتيجية المجموعة 4Sight فيما يتعلق بتحقيق تطلعات أسلوب الحياة الرقمي لعملائها وغيرهم.



وجاء في بيان صادر عن مجموعة OrientSwiss، وهي الشركة الأم لكل من ZoodPay وZoodMall، «مع نمو التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود، ستكون الشراكة مع شركات حيوية مثل مجموعة زين بمنزلة دفعة إيجابية لجميع أصحاب المصلحة في المنظومة، سواء كانوا عملاء أو تجارا أو مستثمرين، وتود شركة OrientSwiss أن تشكر فريق إدارة شركة (زين فينتشرز) والمستثمرين الآخرين على ثقتهم، ونتطلع إلى الارتقاء بمنظومة ZoodPay Super App إلى آفاق جديدة».

منظومة مبتكرة للتجار

يشتمل تطبيق ZoodPay «اشتر الآن وادفع لاحقا»، على سوق ZoodMall بالإضافة إلى الممر اللوجستي العابر للحدود ZoodShip، وتعمل بيئة هذه المنظومة على تمكين وتحفيز التجار في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا والصين وأوروبا وروسيا وتركيا من أن يفتحوا واجهات المتاجر الإلكترونية الخاصة بهم أمام أسواق محلية وأسواق منخفضة الانتشار وسريعة النمو دون تكاليف إنشاء أو رسوم إضافية، ومن خلال المتجر الذي يعتبر «نافذة واحدة»، يحصل التجار على عروض قيمة، إذ يدعمهم في كسب عملاء جدد (بمن في ذلك الأشخاص الذين لديهم ضعف في الخدمات المصرفية) مع قيمة ذات طلب أعلى، فضلا عن بناء قاعدة ولاء للعلامة التجارية من خلال تقديم:



- طرق دفع آمنة ومرنة وتحظى بالقبول إما نقدا أو من خلال حلول «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL) الذي تقدمه ZoodPay.



- تحفيز وتحسين الطلب على المنتجات وتسويقها من خلال سوق ZoodMall B2C.



- دعم لوجستي تشغيلي كامل لتوصيل المشتروات، ودعم العملاء لتقليل مرتجعات المنتجات.

4.6 تريليونات دولار التجارة الإلكترونية العالمية في 2020

وفقا لتقرير صادر عن Worldpay - وهي شركة متخصصة في معالجة المدفوعات - بلغ إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية العالمية 4.6 تريليونات دولار خلال 2020، وذلك بزيادة قدرها 19% عن العام 2019، وتشير Worldpay إلى أن منصات (BNPL) شكلت 2.1%، أو نحو 97 مليار دولار من إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية العالمية خلال 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 4.2% بحلول 2024.

اشتر الآن وادفع لاحقاً

يستخدم ملايين المتسوقين في الأسواق الناشئة منصة «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL) المعروفة أيضا باسم «قروض نقاط البيع» لتمويل مشترياتهم عبر الإنترنت، أو عمليات الشراء غير المتصلة بالإنترنت في حالات معينة، وتوفر منصة «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL) خيارا للمتسوقين لتسلم سلعهم على الفور والدفع على عدد من الأقساط غالبا ما تكون بدون فوائد، وذلك بنقرات قليلة عند الشراء، وعادة ما يدفع المتسوقون القسط الأول ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات على مدار فترة يمكن أن تتراوح من 14 يوما إلى 90 يوما، وفي بعض الأحيان قد تكون أكثر.



وتأتي الميزة التي يتمتع بها المتسوقون في أنهم يستطيعون شراء سلعة بثمن أعلى من قدرتهم على الدفع مرة واحدة - مثل جهاز هاتف نقال ثمنه 500 دولار - حيث يتم توزيع تكلفة هذه السلعة على أقساط شهرية.