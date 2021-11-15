أعلنت مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى، ان الاتحاد سيشارك كداعم رسمي للأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال الذي تنظمه جمعية مدققي الاحتيال المعتمدين (ACFE) سنويا منذ عام 2000 والذي سيعقد هذا عام خلال الفترة 14 - 20 نوفمبر 2021.



وأوضحت العيسى في بيان صحافي، أن الأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال يهدف إلى التوعية بشأن أهمية مكافحة الاحتيال بشكل استباقي والمساعدة في حماية الأعمال والاستثمارات من مشكلة الاحتيال المتزايدة. وتأتي مشاركة الاتحاد كداعم رسمي لهذه الحملة ضمن حرصه وجهوده المستمرة الرامية إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع الكويتي وعملاء البنوك بخطورة مشكلة الاحتيال والتثقيف في مجال مكافحته.



وقالت إن مشاركة الاتحاد بالأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال تأتي تأكيدا على الدور الكبير الذي تقدمه البنوك للحد من الاحتيال المالي بشتى أشكاله والتصدي له قدر الإمكان، لتأمين أقصى درجات الحماية للعملاء وكسب ثقتهم، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر على صعيد التكنولوجيا من هجمات احتيال أكثر تطورا وتعقيدا، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليا من التعاون بين جميع الأطراف المعنية سواء من جانب البنوك وأيضا من جانب العملاء لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة واتباع خطط عمل محكمة للتخفيف من مخاطر الاحتيال وتوفير بيئة مصرفية آمنة للعملاء. وأشارت العيسى إلى انه في إطار مشاركة الاتحاد في الأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال، سيقوم بتنظيم ورشة عمل عن بعد يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 للتوعية بشأن الاحتيال وأهم الخطوات المتبعة لتجنب جميع أشكال الاحتيال.