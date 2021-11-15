باهي أحمد



عقد بنك الخليج أمس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن انطلاق «ماراثون بنك الخليج 642»، المقرر في 20 الجاري بنسختيه الافتراضية والحضورية، في فرصة للرياضيين والمبتدئين للمشاركة في الماراثون الوحيد المصنف عالميا في الكويت.



و«ماراثون بنك الخليج 642» هو أكبر ماراثون محلي تتم استضافته في قلب الكويت، ويمر بعدد من المعالم الشهيرة. وحرصا على صحة وسلامة الجميع، ينطلق الماراثون هذا العام مع عدد من الاشتراطات والاحترازات الصحية، كما يتميز الماراثون بحصوله على التصنيف البرونزي من «أبوت دبليو ام ام» وهو الماراثون الوحيد الحاصل على هذا التصنيف في الكويت.



وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي، قال مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: نعلن اليوم عن العودة الآمنة لأكبر فعالية رياضية في الكويت «ماراثون بنك الخليج 642» الذي يعود بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى، ونتطلع للترحيب بعودة العدائين العائدين من جميع أنحاء المنطقة والعالم. ويعلم جميع المشاركين في الماراثون أنه أكثر من مجرد نشاط رياضي محلي، إنه حدث مجتمعي يتطلع إليه الجميع، أفرادا وعائلات على حد سواء».



بدوره، قال المدير العام في شركة Suffx لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد: «فخورون بحصول الماراثون على التصنيف البرونزي من «أبوت دبليو ام ام».