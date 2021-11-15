الدوحة - فريد عبدالباقي



حرص المدرب الإسباني للسد والحالي لبرشلونة تشافي هيرنانديز، على ترشيح زميله الأسبق في النادي الكاتالوني الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لخلافته في تدريب النادي القطري، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن السد دخل في مفاوضات جادة مع المدرب الفرنسي لنادي الزمالك المصري باتريس كارتيرون بعد رحيل تشافي.



إلى ذلك، قرر المحترف التونسي للدحيل فرجاني ساسي، مغادرة فريقه مطلع فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أنه خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي لويس كاسترو منذ انضمامه إلى صفوف الفريق مطلع هذا الموسم قادما من الزمالك في صفقة انتقال حر، ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى مواطنه حمدي النقاز بصفوف أهلي جدة في الوقت الذي يسعى غريمه التقليدي اتحاد جدة للتعاقد معه لتعزيز وسط الملعب بدلا من المغربي كريم الأحمدي.