أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية امس السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن.



وقالت الهيئة في بيان، إن القرار يشمل النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ومن دون سائق وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.



وأوضحت أن قرار السماح يشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، وتستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا» أو الحالات الصحية المستثناة.



وفي الأردن، بدأت السلطات الصحية أمس إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لـ «كوفيد-19» إلى جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.



وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الطبيب عادل البلبيسي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، إن «الوزارة بدأت إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن مضى ستة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق».



إلى ذلك، اعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ، ان بلاده ستفرض اعتبارا من اليوم الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا لمواجهة قفزة في الإصابات بلغت مستويات قياسية.



وقال شالنبرغ في مؤتمر صحافي، معلنا الإجراء الجديد بعد اتصال بالفيديو مع حكام الأقاليم النمساوية التسعة، «لابد أن نزيد معدل التطعيم. إنه منخفض بشكل مخجل».