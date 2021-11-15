تسلَّمت وزارة الصحة السورية أمس نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 مقدمة من الصين، بعد أسبوع من تلقيها أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاح سينوفاك عبر منصة كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية، في وقت تسجل البلاد ارتفاعا كبيرا في الإصابات مقابل معدل إقبال متدن على التطعيم.



وقال وزير الصحة السوري حسن غباش للصحافيين خلال مراسم الاستلام إن الصين قدمت «500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني».



وهذه الدفعة الثالثة من اللقاحات المقدمة من الصين، التي تعد من الدول الداعمة لدمشق، وفق ما أوضح سفيرها فينغ بياو للصحافيين، موضحا أن إجمالي اللقاحات التي تسلمتها دمشق من بلاده بلغت 800 ألف جرعة. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية الأحد قبل الماضي أن سورية «تسلمت أكثر من 1.3 مليون جرعة من لقاح سينوفاك عبر منصة كوفاكس» التي تخصص احتياطا إنسانيا للأشخاص الذين لا تشملهم الخطط الوطنية، لاسيما الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات.