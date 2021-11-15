المرفق الأول ستنفذه «سبتكو» بقيمة 398.18 مليون دولار.. والثاني «جيري الهندسية» بـ 426 مليون دولار

أكبر مشاريع البلاد لزيادة إنتاج الغاز الحر إلى مليار قدم مكعبة يومياً وتطوير إنتاج النفط الخفيف في الشمال

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت قررت ترسية أكبر عقودها على الإطلاق خلال 2021 والمتمثلة في إنشاء مرفقي الإنتاج الجوراسي رقمي 4 و5 في شمال الكويت والمعروفين باسم «JPF-4» و«JPF-5»، وهو المشروع الأكبر الذي طال انتظاره منذ سنوات لتطوير إنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف للوصول الى هدف الكويت الاستراتيجي لزيادة كميات الغاز الحر (غير المصاحب) في البلاد إلى مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات أخيرا على ترسية العقد الأول للمرفق 4 على شركة سبتكو العالمية البترولية والحائزة على أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 398.18 مليون دولار، وذلك بعد الحصول على تخفيض بنسبة 18.65% من سعر عطاء الشركة الأول.



أما العقد الثاني للوحدة 5 فتمت ترسيته على شركة جيري الهندسية للغاز والزيوت والتي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 426 مليون دولار، وذلك بعد الحصول على تخفيض بنسبة 13.18% من سعر عطاء الشركة الأول. ووفقا للأسعار النهائية للترسية فإن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروع مرافق الإنتاج الجوراسي رقم 4 و5 في شمال الكويت تبلغ نحو 824.1 مليون دولار.



وكشفت المصادر عن ان شركة نفط الكويت نجحت في الحصول على تخفيض في أسعار العقود بقيمة 156.3 مليون دولار من إجمالي قيمة العروض الأولية التي تم تقديمها في الممارسة، حيث بلغ التوفير في سعر العقد الأول ما نسبته 91.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة التوفير في العقد الثاني 64.6 مليون دولار.



علما ان قيمة العروض المالية الأولية لشركة سبتكو كانت قد بلغت 489.45 مليون دولار، فيما قدمت شركة تحالفات المشاريع الوطنية الوكيل المحلي لشركة جيري الهندسية للغاز والزيوت ثاني أقل العروض المالية بقيمة 490.6 مليون دولار.



إلى ذلك، قالت المصادر ان المكان المقرر لبناء المرفق «JPF-4» يقع بالقرب من حقل النفط في الصابرية شمالي البلاد، فيما سيقام المرفق الثاني «JPF-5» على بعد أقل من 10 كيلومترات الى الشرق من موقع المرفق الأول.



ويعتبر كلا المشروعين بمنزلة منشآت إنتاج سطحي شاطئية وسيتم تنفيذهما من قبل المقاول الفائز وفقا لنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) مع خيار لشركة نفط الكويت بإعادة شراء هذه المرافق في وقت لاحق، كما أن وجهة نظر شركة نفط الكويت تسير في اتجاه ان الوحدات الجديدة ستنشأ بمقتضى هذا النظام والتي ستستغل الآبار المحفورة أو التي سيتم حفرها مستقبلا لزيادة الإنتاج من النفط، كما ستقوم بتسريع وزيادة الإنتاج من الغاز الحر، وذلك نظرا لقصر فترة التشييد والبناء، وذلك مقارنة بنظيرتها في نظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).



ومن المقرر أن تبلغ طاقة المرفقين الإنتاجية لكل وحدة على حدة 50 ألف برميل يوميا (100 ألف برميل للوحدتين) من النفط الخفيف و150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحر (300 مليون قدم مكعبة للوحدتين).



وقالت انه بموجب الشروط الأصلية للعقود، سيكون أمام الشركات التي تفوز بعقود المشاريع 22 شهرا لتنفيذ الإنشاءات بالإضافة الى تشغيل وصيانة المرافق لمدة 5 سنوات.



يتركز هدف الكويت في الوصول الى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الحر في عام 2023 على مراحل 3، أولاها إنتاج 175 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر، وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال تشغيل وحدة الإنتاج المبكر (EPF-50) وثانيتها إنتاج 510 ملايين قدم مكعبة و200 ألف برميل من النفط الخفيف، وثالثتها إنتاج مليار قدم مكعبة، بالإضافة الى 300 ألف برميل من النفط الخفيف.