أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة «روش» للأدوية في الكویت عن تجديد دعمهما لمرضى السرطان عبر عقد اتفاقية مع مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان لعلاج أكبر عدد من المرضى المحتاجين في الكويت.



وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماع عقد بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع ورئيس مجلس إدارة مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان محمد فهد العجمي ود.أحمد توفيق المدير الإقليمي لشركة روش في الخليج العربي.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل علي المطوع: «إن الهدف من هذه الخطوة يأتي ضمن إطار دعمنا للجهود المبذولة من مبرة الدعم الإيجابي في مساعيها لتوفير العلاج المجاني لمرضى السرطان داخل الكويت وخاصة المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة الأدوية، ويأتي ذلك وفقا لما تقتضيه مسؤوليتنا الاجتماعية في الوقوف إلى جانب كل من يدعم مرضى السرطان الذين يواجهون العديد من التحديات».



بدوره، شكر رئيس مجلس إدارة مبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان محمد فهد العجمي، فيصل المطوع على مبادرته الكريمة وحرصه الدائم على تقديم المساعدة، والتزامه تجاه المجتمع الكويتي ودعمه المستمر لجهود المبرة وبرامجها الإنسانية.



من جانبه، أثنى د.أحمد توفيق المدير الإقليمي لشركة روش على دور المبرة البارز في دعم العمل الخيري محليا، مضيفا ان شركة روش تضع دائما احتياجات المرضى والنظام الصحي كأهم هدف للشركة.