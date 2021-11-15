عبدالعزيز الفضلي



عقدت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، اجتماعا ضم منسقي الدول المشاركة في الجائزة، بغرض استعراض خطة العمل وحجم الإنجاز في جدول أعمال الدورة الرابعة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة المعلمين، بجانب مراجعة خطة التسويق ومستجدات الدورة الرابعة وآلية التقديم والتقييم. وقال أمين عام الجائزة د.حمد الدرمكي، إن اللقاء كان مثمرا للغاية، وتطرق إلى جوانب تحضيرية عدة، استعدادا للدورة الرابعة، حيث تم التأكيد على مجموعة من المستجدات التي طرأت على الجائزة وأهميتها في ريادتها وشموليتها، خاصة فيما يتعلق بتضمينها بنودا فرعية، مثل وثيقة الأخوة الإنسانية، والسلامة الرقمية ومكافحة التنمر الرقمي،