أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالعزيز المعجل بالموافقة على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعداد خريطة زلزالية للكويت.



وقال المعجل ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من مجموعة من المعماريين بشأن دروازة العبدالرزاق التاريخية بالدراسة الواجبة بقانون الآثار وتسجيلها في السجل الوطني للمباني التاريخية، وذلك لحين مخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب استنادا الى قانون الآثار.



وأضاف انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 4، كما أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب استغلال مساحات تجارية في ملعب اتحاد كرة القدم، وذلك لإعداد تقرير للجنة.