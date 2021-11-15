أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولات ميدانية في مناطق النسيم والسالمي والمطلاع وتيماء وسعد العبدالله لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق وتشويه المنظر العام في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة للارتقاء بمستوى النظافة بجميع المحافظات.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولات تهدف إلى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة، موضحا ان الارتقاء بمستوى النظافة يأتي على رأس أولوياتنا.



وأشار القريفة إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة تيماء وسعد العبدالله أسفرت عن رفع 25 سيارة مهملة وقارب وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات، كما ان الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل قسم متابعة الباعة الجائلين بمناطق النسيم والسالمي والمطلاع أسفرت عن رفع 6 عربات متنقلة، 3 لوريات أعلاف وبسطة إلى جانب رفع سيارة ديزل وعربة مبرد، مؤكدا على عدم تهاون المفتشين في تطبيق القانون بحق المخالفين.