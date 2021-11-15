تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بفتح نشاط ألعاب التسلية للأطفال في الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق بالكويت، جاء في مقدمته ما يلي:



نظرا لإيقاف وزارة الشؤون الاجتماعية نشاط «ألعاب التسلية للأطفال» في الجمعيات التعاونية خلال فترات سابقة، وبالنظر لأهمية أماكن ألعاب التسلية للأهالي في جميع المناطق السكنية بالكويت، ونظرا لارتفاع تكلفة الألعاب بالمجمعات التجارية وغيرها، ما يثقل على كاهل رب الأسرة، وحيث إنه لا يوجد أي مبرر لوقف النشاط بالجمعيات التعاونية الذي كان معمولا به منذ فترة طويلة، بالاشتراطات التربوية والصحية اللازمة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: «فتح نشاط ألعاب التسلية للأطفال في الجمعيات التعاونية في مختلف مناطق الكويت».