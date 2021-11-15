سيحظى المنتخب الإيطالي بفرصة أخيرة اليوم للتأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 وعدم تكرار فشل 2018 وسيناريو 1958 عندما يواجه إيرلندا الشمالية، فيما ستكون المهمة أسهل أمام نظيره الإنجليزي أمام منتخب سان مارينو المتواضع لحجز بطاقة إلى المونديال القطري.



تعادل الإيطاليين مع سويسرا في روما 1-1، سيجبرهم على الفوز في بلفاست ضد الإيرلنديين الشماليين الذين مازالوا خطرين، حتى ولو لم يعد لديهم أي فرصة للتأهل. ويتصدر منتخب «الآزوري» المجموعة الثالثة مع 15 نقطة، ولكن بفارق هدفين فقط مع سويسرا التي تشاركه الرصيد نفسه.



لكن المفارقة أن مباراة السويسريين اليوم ستكون أسهل عندما يستقبلون بلغاريا التي لا أمل لديها في التأهل أيضا. وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني:«سنخوض المباراة ونحن نمتلك ميزة التقدم بهدفين، وهذا ليس لا شيء، وبالتالي سيتعين علينا التسجيل في مرمى إيرلندا الشمالية الأهداف التي لم نسجلها ضد سويسرا»، مشددا على أننا «سنذهب إلى كأس العالم». وبالتالي، ستسعى إيطاليا إلى عدم تكرار الذكرى المؤلمة بفشل التأهل إلى مونديال روسيا 2018، التي كانت حينها المرة الأولى التي يغيب فيها «الآزوري» عن كأس العالم منذ 60 عاما. وفي المجموعة التاسعة، من الواضح أن إنجلترا لن تواجه الكثير من المتاعب في تأمين تأهلها المباشر خلال زيارتها إلى سان مارينو، المنتخب الذي يتذيل الترتيب مع صفر نقاط.



ذلك أنه سبق لـ«الأسود الثلاثة» أن فازوا بخماسية نظيفة على مضيفهم في الجولة الأولى من التصفيات في مارس الماضي.



أما پولندا صاحبة المركز الثاني في المجموعة بفارق ثلاث نقاط وستة أهداف عن الإنجليز، فتستقبل المجر الرابعة.



وفي المجموعة السادسة، تخوض الدنمارك التي سبق وحسمت تأهلها إلى المونديال قبل أسابيع، مباراة هامشية في غلاسكو مع اسكتلندا التي ضمنت من جهتها خوض المباريات الفاصلة.