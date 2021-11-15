حقق لوس أنجيليس كليبرز فوزه السابع تواليا في الموسم الحالي من الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة عندما أسقط مينيسوتا تمبروولفز 129-102، بفضل تألق نجمه بول جورج الذي سجل 23 نقطة.



وأضاف ريجي جاكسون 21 نقطة لكليبرز الذي تغلب على تمبروولفز للمرة الثالثة في 11 يوما أمام نحو 19 ألف مشجع على ملعب «ستابلز سنتر» في وسط مدينة لوس أنجيليس.



وأحرز كل من الكرواتي إيفيكا زوباك وأيزاياه هارتنشتاين «دابل دابل» لكليبرز الذي استغل إنهاك تمبروولفز قبل ليلة عندما حقق فوزا على الملعب نفيه أمام لوس أنجيليس ليكرز.



وسجل زوباك 10 نقاط و12 متابعة، فيما أحرز هارتنشتاين 12 نقطة و12 متابعة. كما كان لإريك بليدسو 14 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، وهو عدد متابعات جورج أيضا في المباراة.



وقال مدرب كليبرو تايرون لو «لقد كان فوزا شاملا للفريق، أدى الجميع أدوارهم».



في الجهة المقابلة، كان أنتوني إدواردز هداف تمبروولفز برصيد 21 نقطة، بعدما ساهم بتسع نقاط فقط في الفوز 107-83 قبل ليلة على ليكرز.



وفي سولت ليك سيتي، عاد ميامي هيت إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية، بفوزه على يوتا جاز 111-105.



وقاد تايلر هيرو ميامي هيت مع 27 نقطة وثماني متابعات أمام حشد من 18300 مشجع في «فيفينت أرينا».