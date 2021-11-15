كشفت تقارير صحافية عن مساعي إدارة مانشستر يونايتد لإقناع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادى ريال مدريد السابق بتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للمدرب الحالي أولي جونار سولشاير. وقالت صحيفة «تايمز» إن إدارة «المان» تعمل على إقناع زين الدين زيدان بتدريب الفريق، وتأمل إدارة مانشستر يونايتد أن العلاقة الجيدة بين فاران وكريستيانو رونالدو مع زيدان ستساعد على إقناع المدرب الفرنسي لتدريب الفريق. وأوضحت ان زيدان ليس لديه استعجال للعودة إلى مجال التدريب، حيث إنه مهتم فقط بتدريب باريس سان جرمان أو منتخب فرنسا، وهو أمر من الصعب حدوثه حاليا. وارتبط اسم زيدان بتدريب يونايتد، خاصة في ضوء وجود النجم البرتغالي رونالدو وأيضا المدافع الفرنسي فاران اللذين عملا معه من قبل في ريال مدريد. ويواجه سولشاير، انتقادات كبيرة في الفترة الماضية بسبب تراجع نتائج الفريق، وخسارة 6 من آخر 12 مباراة خاضها في كل المسابقات. كما يواجه حاليا غضبا داخل غرفة ملابس الفريق، إلى جانب أن رونالدو يشعر بالانزعاج من تغيير مسار الفريق في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية. وكان سولشاير منح لاعبيه إجازة لمدة أسبوع، وقرر السفر لبلاده النرويج لقضاء عطلة سريعة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشلسي المتصدر و5 نقاط عن ليفربول الرابع.