سجلت الإسبانية باولا بادوسا 10 إرسالات ساحقة في طريقها إلى الفوز 7-6 (4-7) و6-4 في الدور ربع النهائي على اليونانية ماريا ساكاري، وحجزت بطاقتها إلى نصف نهائي دورة «دبيلو تي ايه» الختامية لموسم التنس لدى السيدات، فيما أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوار البولندية الشالة إيغا شفيونتيك.



ويأتي هذا الفوز بعدما سبق لبادوسا أن أسقطت سابالينكا المصنفة أولى بمجموعتين صريحتين 6-4 و6-0 في الجولة الأولى، وبالتالي ضمنت صدارتها للمجموعة عندما أسقطت سابالينكا نفسها الپولندية الشابة إيغا شفيونتيك 2-6، 6-2، و7-5.