أبدى المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب، سعادته بالفوز الكاسح على كازاخستان (8-0)، والذي تأهل بـ «الديوك» لمنافسات كأس العالم «قطر 2022».



وصرح ديشامب عبر قناة «M6» الفرنسية: «نعم، تبدو ليلة مثالية، حققنا الهدف بالتأهل، الفريق ظهر بحالة رائعة وأداء ممتع، وتعاون بين المهاجمين، لقد كان لكل منهم نصيب في الكعكعة»، مضيفا، الفوز العريض مكافأة للاعبين على الأداء المميز والالتزام التام على مدار الشوطين، لم نلجأ للاسترخاء، بل واصلنا الأداء بقوة احتراما للمنافس، إنها أمسية كروية رائعة. ورفع الفوز رصيد فرنسا إلى 15 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن منتخب فنلندا، الذي انتصر على البوسنة بنتيجة (3-1) مع تبقي جولة فقط على النهاية.