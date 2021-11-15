خطف المنتخب الكرواتي تذكرة التأهل الى كأس العالم 2022 في قطر بعدما تغلب على نظيره الروسي بهدف نظيف ضمن المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية، ليقفز الفائز الى المركز الأول برصيد 23 نقطة ويجعل الخاسر يخوض مباريات الملحق بعدما حل ثانيا برصيد 22 نقطة.



وجاء الهدف الكرواتي عن طريق المدافع الروسي فيدور كودرياشوف بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (81)، بعدما كان التعادل كافيا لتأهل «الدب الروسي» إلى المونديال.



وفي مباراتين أخريين هامشيتين في ذات المجموعة تغلب المنتخب السلوفاكي على مالطا 6-0، وسلوفينيا على قبرص 2-1.



ولحقت فرنسا حاملة اللقب وبلجيكا ثالثة النسخة الأخيرة في روسيا بركب المتأهلين إلى مونديال قطر بفوز الأولى الكاسح على ضيفتها كازاخستان 8-0، والثانية على ضيفتها إستونيا 3-1 أمس الأول في الجولة السابعة قبل الأخيرة.



في المقابل، أهدرت هولندا فرصة اللحاق بهما بسقوطها في فخ التعادل أمام مضيفتها مونتينيغرو 2-2، وباتت مطالبة بانتظار الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل للعودة الى العرس العالمي بعدما غابت عن النسخة الأخيرة. وارتفع عدد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات إلى 6 بعد ألمانيا والدنمارك والبرازيل وقطر المتأهلة تلقائيا باعتبارها البلد المضيف.



في المباراة الأولى على ملعب «بارك دي برانس» ضمن المجموعة الرابعة، فرض مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما بتسجيله نصف الغلة التهديفية لمنتخب بلاده «سوبر هاتريك» في الدقائق 6 و12 و32 و87، وبات مبابي اول لاعب يسجل رباعية لمنتخب فرنسا منذ جوست فونتين قبل 63 عاما وتحديدا في مرمى ألمانيا الغربية (6-3) في كأس العالم عام 1958 في السويد. وقال مبابي بعد المباراة: «سنذهب الى قطر للفوز بكأس العالم».



ولم يكتف مبابي بهز الشباك بل صنع الهدف الخامس لمنتخب بلاده من توقيع نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة (59) واصطاد ركلة جزاء سجل منها لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني انطوان غريزمان الهدف السابع (84).



وسجل بنزيمة الهدف الرابع أيضا (55) ولاعب وسط يوفنتوس الايطالي أدريان رابيو السادس (75).



وضمنت فرنسا بالتالي مشاركتها في النهائيات العالمية للمرة الـ 16 في تاريخها والدفاع عن لقبها التي توجت به عام 2018 في روسيا عندما تغلبت على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية، علما بانها توجت بطلة للعالم عندما استضافت نسخة عام 1998.



وقدمت فرنسا عرضا هجوميا رائعا بقيادة مبابي الذي شكل عبئا على دفاع كازاخستان طوال المباراة. وفي المجموعة ذاتها، عززت فنلندا آمالها بخوض الملحق المؤهل الى المونديال بفوزها الثمين على البوسنة والهرسك 3-1 في عقر دار الأخيرة، وانتزعت فنلندا المركز الثاني من أوكرانيا بفارق نقطتين قبل الجولة الأخيرة.



وفي المباراة الثانية، بلغت بلجيكا النهائيات للمرة الرابعة عشرة في تاريخها بفوزها على ضيفتها إستونيا 3-1. وسجل كريستيان بينتيكي (11) ويانيك كاراسكو (53) وثورغان هازار (74) أهداف بلجيكا، وإريك سورغا (70) هدف إستونيا.



وهو الفوز الخامس تواليا لبلجيكا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة وحجزت بالتالي بطاقتها الى العرس العالمي للمرة الرابعة عشرة في تاريخها.



وفي المجموعة ذاتها، خطت ويلز خطوة كبيرة نحو ضمان المركز الثاني وبالتالي خوض الملحق الفاصل بإكرامها وفادة ضيفتها بيلاروسيا 5-1، لتنفرد بالمركز الثاني برصيد برصيد 14 نقطة.



واهدرت هولندا فرصة حسم التأهل مبكرا عندما تقدمت على مضيفتها مونتينيغرو 2-0 حتى الدقيقة 82 قبل ان تتدارك الأخيرة الموقف وتنتزع التعادل في اواخر المباراة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة. وكانت هولندا في حاجة الى الفوز لضمان التأهل المباشر لاسيما بعد سقوط النرويج في فخ التعادل مع ضيفتها لاتفيا 0-0، وتقدمت تركيا إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف هولندا المتصدر 20 نقطة، وبفارق الأهداف عن النرويج بعد تفوقها على جبل طارق 6-0.